Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре, пострадавших нет

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Красноярском крае, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого главка МЧС.

"Произошла аварийная посадка вертолета Ми-8, следовавшего по маршруту Носок - Караул - Дудинка. По предварительным данным, посадка прошла благополучно в 12 км западнее от вертолетной площадки населенного пункта Караул. На борту находились 11 человек. Пострадавших нет", - сказали в главке.