Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
15:00 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с распространением коронавируса, а для некоторых регионов предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с 23 октября предложила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Предлагается, первое, обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. "При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года", - добавила Голикова.
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