Власти РФ беспокоятся за возможные последствия энергокризиса в Европе - Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти обеспокоены возможными последствиями кризиса на энергорынке в Европе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что меня беспокоит и, так понимаю, что и правительство России беспокоит, - это возможные последствия [кризиса на энергорынке], в том числе и предполагаемые нашими некоторыми коллегами в Европе меры по поддержке населения", - сказал глава государства на совещании с членами правительства в среду. На его взгляд, такие меры могут привести ко многим проблемам в разных сферах.