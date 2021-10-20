Власти РФ беспокоятся за возможные последствия энергокризиса в Европе - Путин
16:12 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти обеспокоены возможными последствиями кризиса на энергорынке в Европе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что меня беспокоит и, так понимаю, что и правительство России беспокоит, - это возможные последствия [кризиса на энергорынке], в том числе и предполагаемые нашими некоторыми коллегами в Европе меры по поддержке населения", - сказал глава государства на совещании с членами правительства в среду. На его взгляд, такие меры могут привести ко многим проблемам в разных сферах.
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