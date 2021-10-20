РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе на газ - Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не заинтересована в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе на газ, но это происходит помимо воли Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин. На совещании с членами правительства в среду он прокомментировал ситуацию на газовом рынке Европы, отметив, что она и для России имеет определенные последствия.

"Если будет снижение потребления, а такая ситуация ведет в конечном итоге к снижению потребления, это отразится и на наших добывающих компаниях, и на "Газпроме" в том числе, - сказал Путин. - Поэтому мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе на газ. Но тем не менее происходит то, что происходит, уже помимо нашей воли".

"Это все в значительной степени рукотворные вещи, которые сделаны нашими коллегами, в том числе и в Европе, но и для нас тоже могут быть определенные последствия", - заметил глава российского государства.