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Андрей Воробьев проверил работу МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

17:38 20.10.2021

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Фото пресс-службы губернатора Московской области
Московский областной научно-исследовательский клинический институт – флагман подмосковной медицины, помогающий обеспечивать перемены в здравоохранении и улучшать качество лечения жителей. «Здесь собралась очень профессиональная, мотивированная команда, которая объединяет талантливых врачей, специалистов. Все самое современное должно тут не просто приживаться, а транслироваться на наши районные больницы, – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время посещения учреждения. – Сегодня МОНИКИ становится флагманом, который учит, показывает лучшие методики, дает консультации. Консультация – это ответственность, нужно учитывать нюансы той или иной болезни. Всегда хочется ее получить от компетентного, профессионального врача, профессора. И телемедицина такую возможность дает».

В октябре прошлого года здесь создан Центр телемедицины для тяжело переболевших ковидом. Корректируется терапия, даются рекомендации по реабилитации и восстановлению. Сделать это можно любым удобным видом связи – аудио, видео. Консультация доступна жителям Московской области, у которых есть учетная запись на gosuslugi.ru.

Губернатор также проверил работу Аккредитационно- симуляционного центра, который действует в МОНИКИ с 2018 года. Здесь медики подтверждают свою квалификацию и проходят аккредитацию по более 80 специальностям. В центре – симуляционные станции, специальные тренажеры, фантомы, VR-зоны для занятий на интерактивных образовательных модулях. Манекены полностью воспроизводят анатомическое строение и физиологические функции человека, реалистично реагируют на лечение. На оснащение центра выделено более 500 млн руб. из бюджета Московской области.

С мая в МОНИКИ действует Центр развития компетенций. Проводятся тренинги для врачей, среднего медперсонала, сотрудников входной группы. Еще один Центр – телерадиологии и экспертизы, где проводят первичное описание исследований КТ, МРТ, рентгено-, флюоро- и маммографии.

«От качества расшифровки снимков многое зависит - дальнейший протокол, дальнейшие действия, – сказал губернатор. – Мы поставили задачу, чтобы лучшие зарубежные клиники Германии, Израиля тоже были в партнерстве с нами».

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