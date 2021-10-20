Андрей Воробьев проверил работу МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
17:38 20.10.2021
|Фото пресс-службы губернатора Московской области
В октябре прошлого года здесь создан Центр телемедицины для тяжело переболевших ковидом. Корректируется терапия, даются рекомендации по реабилитации и восстановлению. Сделать это можно любым удобным видом связи – аудио, видео. Консультация доступна жителям Московской области, у которых есть учетная запись на gosuslugi.ru.
Губернатор также проверил работу Аккредитационно- симуляционного центра, который действует в МОНИКИ с 2018 года. Здесь медики подтверждают свою квалификацию и проходят аккредитацию по более 80 специальностям. В центре – симуляционные станции, специальные тренажеры, фантомы, VR-зоны для занятий на интерактивных образовательных модулях. Манекены полностью воспроизводят анатомическое строение и физиологические функции человека, реалистично реагируют на лечение. На оснащение центра выделено более 500 млн руб. из бюджета Московской области.
С мая в МОНИКИ действует Центр развития компетенций. Проводятся тренинги для врачей, среднего медперсонала, сотрудников входной группы. Еще один Центр – телерадиологии и экспертизы, где проводят первичное описание исследований КТ, МРТ, рентгено-, флюоро- и маммографии.
«От качества расшифровки снимков многое зависит - дальнейший протокол, дальнейшие действия, – сказал губернатор. – Мы поставили задачу, чтобы лучшие зарубежные клиники Германии, Израиля тоже были в партнерстве с нами».
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