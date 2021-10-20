0
0
89
НОВОСТИ

Политолог: перепись поможет Москве проводить более эффективную соцполитику

17:52 20.10.2021

15 октября в Москве началась перепись населения, которая продлится до 14 ноября 2021 года. Кроме традиционного способа принять участие в переписи можно удаленно - через портал госуслуг, где предлагается самостоятельно заполнить электронный переписной лист. Удаленно принять участие в переписи можно до 8 ноября 2021 года. Результаты переписи лягут в основу ряда решений в экономической и социальной сферах.

Политолог Олег Матвейчев, депутат Госдумы комментируя событие отметил: «Перепись – это масштабное социологическое исследование. Она проводится для того, чтобы можно было проследить изменения в структуре общества по возрасту, полу, национальной принадлежности, религии, материальному положению и прочему. На основании этого можно корректировать экономическую и социальную политику столицы, чтобы она была более точной и правильной, чтобы средства расходовались более эффективно».

Итоги переписи послужат для принятия выверенных и полезных для города решений. Эксперт добавил, что участие в мероприятии должны принять все жители столицы, иначе оно не будет отражать существующие реалии. Политолог подчеркнул: «Какой смысл делать перепись, если какие-то люди не будут в ней участвовать? Это же не научное исследование, где опрашивают 1,5 тыс. человек, и на основании этого делают выводы обо всех остальных. В данном случае должны учитываться все люди, чтобы результаты были максимально точными».

В столице организовано более 3,7 тысячи пунктов переписи населения, в том числе 122 стационарных в МФЦ. Время работы участков в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 18:00.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:29 20.10.2021
Сайт Отдела внешних церковных связей РПЦ взломан хакерами
0
15
17:40 20.10.2021
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
0
128
17:38 20.10.2021
Андрей Воробьев проверил работу МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
0
123
17:12 20.10.2021
Алексей Навальный стал лауреатом Сахаровской премии - Европарламент
0
162
17:00 20.10.2021
РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе на газ - Путин
0
187
16:33 20.10.2021
Игра от Сбера, в которой можно научиться инвестировать
0
209
16:32 20.10.2021
Продлены соглашения о размещении в Белоруссии двух российских военных объектов - Шойгу
0
192
16:12 20.10.2021
Власти РФ беспокоятся за возможные последствия энергокризиса в Европе - Путин
0
225
16:00 20.10.2021
Голикова заявила о необходимости расширять применение QR-кодов в регионах
0
249
15:32 20.10.2021
Путин одобрил предложение об объявлении в РФ с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней
0
456

Возврат к списку