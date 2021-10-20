Политолог: перепись поможет Москве проводить более эффективную соцполитику

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15 октября в Москве началась перепись населения, которая продлится до 14 ноября 2021 года. Кроме традиционного способа принять участие в переписи можно удаленно - через портал госуслуг, где предлагается самостоятельно заполнить электронный переписной лист. Удаленно принять участие в переписи можно до 8 ноября 2021 года. Результаты переписи лягут в основу ряда решений в экономической и социальной сферах.

Политолог Олег Матвейчев, депутат Госдумы комментируя событие отметил: «Перепись – это масштабное социологическое исследование. Она проводится для того, чтобы можно было проследить изменения в структуре общества по возрасту, полу, национальной принадлежности, религии, материальному положению и прочему. На основании этого можно корректировать экономическую и социальную политику столицы, чтобы она была более точной и правильной, чтобы средства расходовались более эффективно».

Итоги переписи послужат для принятия выверенных и полезных для города решений. Эксперт добавил, что участие в мероприятии должны принять все жители столицы, иначе оно не будет отражать существующие реалии. Политолог подчеркнул: «Какой смысл делать перепись, если какие-то люди не будут в ней участвовать? Это же не научное исследование, где опрашивают 1,5 тыс. человек, и на основании этого делают выводы обо всех остальных. В данном случае должны учитываться все люди, чтобы результаты были максимально точными».

В столице организовано более 3,7 тысячи пунктов переписи населения, в том числе 122 стационарных в МФЦ. Время работы участков в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 18:00.