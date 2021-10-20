Талибы заявляют, что никого не преследуют по этническим, религиозным и другим признакам

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временное правительство Афганистана делает все для обеспечения безопасности населения страны и никого не преследует. Об этом заявил журналистам в среду глава делегации талибов на переговорах (движение "Талибан" запрещено в РФ), заместитель председателя временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи.

"Могу вас заверить в том, что новое правительство Афганистана делает все для обеспечения безопасности страны и ее граждан. Никто не преследуется на основании этнических, религиозных, языковых, гендерных или иных различий", - сказал он.