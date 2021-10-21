0
0
123
НОВОСТИ

Любовь Соболь объявили в розыск

09:05 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшая юрист ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь объявлена в розыск по статье УК РФ, следует из базы данных МВД России.

"Любовь Соболь 13.09.1987 года рождения разыскивается по статье УК", - говорится в базе.

Другие детали не уточняются.

3 августа Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы в 1,5 года. Согласно решению суда, в период с 22:00 до 06:00 Соболь запрещено покидать место жительства, менять место постоянного жительства без уведомления, а также посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Ей также было запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана. Вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 21.10.2021
Украинский СНБО предложил отказаться от термина «Великая Отечественная война»
0
59
09:20 21.10.2021
На юге Сирии ракетному обстрелу подверглась военная база США
0
81
09:00 21.10.2021
Четверых россиян в Турции обвинили в шпионаже - СМИ
0
133
08:40 21.10.2021
Число умерших от COVID-19 в мире приближается к 5 млн человек
0
152
08:10 21.10.2021
Более трети россиян не готовы предоставлять биометрию работодателям ни при каких условиях - опрос
0
189
07:50 21.10.2021
Белому дома пока нечего сообщить о возможности встречи Байдена и Путина в этом году
0
205
07:35 21.10.2021
До России добрался новый вариант коронавируса - AY.4.2
0
242
07:20 21.10.2021
Песков: Ежегодная пресс-конференция Путина планируется
0
245
07:16 21.10.2021
Трамп решил запустить собственную соцсеть и дать отпор компаниям Кремниевой долины
0
241
07:10 21.10.2021
У ВС Украины могут появиться на вооружении британские ракеты Brimstone
0
256

Возврат к списку