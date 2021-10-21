Любовь Соболь объявили в розыск
09:05 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывшая юрист ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь объявлена в розыск по статье УК РФ, следует из базы данных МВД России.
"Любовь Соболь 13.09.1987 года рождения разыскивается по статье УК", - говорится в базе.
Другие детали не уточняются.
3 августа Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы в 1,5 года. Согласно решению суда, в период с 22:00 до 06:00 Соболь запрещено покидать место жительства, менять место постоянного жительства без уведомления, а также посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Ей также было запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана. Вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию.
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