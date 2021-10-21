Большинство рыбных консервов в РФ не соответствуют качеству и требованиям - эксперты

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство рыбных консервов в России (89%) не соответствуют качеству и обязательным требованиям. Об этом говорится в сообщении организации "Общественная потребительская инициатива".

"89% представленных на российском рынке консервов из рыбы не соответствует качеству и обязательным требованиям к потребительской информации", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в организации, в ходе мониторинга ее специалисты изучили результаты экспертиз более 96 наименований рыбных консервов по всей стране, проведенных надзорными органами и Роскачеством. По их данным, лишь 11% продукции не имеют никаких нареканий. Нарушения выявлены в шпротах, кильке, сайре, горбуше и печени трески. Как сообщили в организации, в результате исследования установлено, что производители рыбных консервов допускают множество нарушений, среди которых: несоответствие массовой доли рыбы и масла, окисление рыбы, недостаток или избыток соли, подмена сырья (другая рыба), нарекания по цвету, вкусу и запаху, а самое главное - наличие в продукции паразитов (личинок).

"Выявленные нарушения указывают на пренебрежение изготовителями обязательными требованиями и сокрытие от потребителей необходимой информации, что существенно повышает риск причинения вреда здоровью граждан при употреблении данной продукции. Считаем, что на данную продукцию необходимо распространить обязательную цифровую маркировку, которая позволить сократить нарушения, очистить рынок от фальсифицированной продукции и гарантировать потребителю качество товаров. С данной просьбой мы обратимся в Минпромторг и Роспотребнадзор", - отмечает председатель "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, на сегодняшний день технических решений недостаточно для пресечения подобной практики и предупреждения нарушений. "Штрафы в несколько сотен тысяч рублей, конфискация продукции, а также риск административного приостановления деятельности, предусмотренные КоАП РФ, не останавливают нарушителей. Объем рынка консервов в штучном выражении таков, что даже комплексные усилия надзорных органов не позволяют переломить ситуацию. А разветвленная товаропроводящая сеть и обширная география затрудняют изъятие продукции из оборота", - добавил Павлов. По его мнению, потребителям необходимо быть максимально внимательными при покупках данной продукции, а со стороны государства назрела объективная необходимость в новых действенных мерах, которые позволят не допустить реализацию опасных товаров гражданам.