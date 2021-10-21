Более 1 млрд жителей Индии получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Индии более 1 млрд жителей получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Она стала второй страной, преодолевшей эту отметку, после Китая. О рекорде сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия в своём Twitter.

Минздрав ещё не привёл свежую статистику по вакцинации. По последним данным, одну дозу получили более 700 млн человек, ещё 290 млн — обе дозы.

Индия остаётся на втором месте по числу выявленных случаев коронавируса. Общее число заразившихся превысило 34 млн, умерли более 452 тыс. Говорит Москва