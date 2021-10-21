Более 1 млрд жителей Индии получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса
15:32 21.10.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Индии более 1 млрд жителей получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Она стала второй страной, преодолевшей эту отметку, после Китая. О рекорде сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия в своём Twitter.
Минздрав ещё не привёл свежую статистику по вакцинации. По последним данным, одну дозу получили более 700 млн человек, ещё 290 млн — обе дозы.
Индия остаётся на втором месте по числу выявленных случаев коронавируса. Общее число заразившихся превысило 34 млн, умерли более 452 тыс. Говорит Москва
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