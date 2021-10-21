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Закон о запрете продаж электронных сигарет принят в Гонконге - СМИ

18:10 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодатели Гонконга приняли закон, запрещающий реализацию электронных сигарет и устройств для нагревания табака. Об этом в четверг сообщила радиостанция Ар-ти-эйч-кей.

Кроме того, под запрет попадает импорт, производство, распространение и реклама таких изделий в Гонконге. Правительство этого специального административного района КНР подчеркнуло, что закон направлен на защиту здоровья людей, поскольку подобные продукты содержат вредные вещества.

32 законодателя проголосовали в поддержку законопроекта, три - против и 2 воздержались. Министр здравоохранения София Чэнь поблагодарила законодателей за их поддержку и заявила, что правительство Гонконга намерено снизить уровень курения в городе до 5%.

По словам министра, закон вступит в силу через шесть месяцев.

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