Закон о запрете продаж электронных сигарет принят в Гонконге - СМИ
18:10 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кроме того, под запрет попадает импорт, производство, распространение и реклама таких изделий в Гонконге. Правительство этого специального административного района КНР подчеркнуло, что закон направлен на защиту здоровья людей, поскольку подобные продукты содержат вредные вещества.
32 законодателя проголосовали в поддержку законопроекта, три - против и 2 воздержались. Министр здравоохранения София Чэнь поблагодарила законодателей за их поддержку и заявила, что правительство Гонконга намерено снизить уровень курения в городе до 5%.
По словам министра, закон вступит в силу через шесть месяцев.
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