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НОВОСТИ

Минздрав РФ разрешил одновременно прививаться от гриппа и COVID-19

20:30 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России внес изменения в инструкцию к применению вакцины от коронавируса "Спутник V", разрешив ее одновременное применения с вакциной от гриппа. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа - соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид- Вак" ("Спутник V")", - говорится в сообщении.

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