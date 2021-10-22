Минздрав РФ разрешил одновременно прививаться от гриппа и COVID-19

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России внес изменения в инструкцию к применению вакцины от коронавируса "Спутник V", разрешив ее одновременное применения с вакциной от гриппа. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа - соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид- Вак" ("Спутник V")", - говорится в сообщении.