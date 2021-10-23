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НОВОСТИ

Молдавия сама создала кризис с поставками газа, долг составляет $433 млн - "Газпром"

17:30 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ", - сказал он.

Он пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ. "В настоящее время тело долга составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долларов. При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдавии также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - добавил он.

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