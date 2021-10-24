В Подмосковье наградили лучших краеведов, работающих с молодежью

13:17

В Дмитрове завершился финал Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. Его задача – поддержать лучшие практики преподавания истории малой родины среди подрастающего поколения. К участию приглашались учителя школ и педагоги дополнительного образования, работники учреждений культуры, представители некоммерческого сектора.

В этом году на конкурс поступило 178 заявок. В третий этап Конкурса по результатам отбора прошли 24 финалиста (по 3 от каждого федерального округа), между которыми и был распределен призовой фонд.

Награды победителям вручил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«История – чрезвычайно важная сфера человеческих знаний. Я хотел бы искренне поблагодарить прекрасный город Дмитров за гостеприимство, а главное - бережное отношение к историческим традициям этой древней земли и этого замечательного города», - сказал Сергей Нарышкин.