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НОВОСТИ

Послы 10 стран в Турции пока не получили официального уведомления по поводу статуса "нон-грата"

17:30 24.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дипломаты в Министерстве иностранных дел Турции пытались найти способ, чтобы переубедить президента страны Тайипа Эрдогана, отдавшего внешнеполитическому ведомству указание объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые ранее призвали Анкару к освобождению активиста Османа Кавалу. Об этом сообщило в воскресенье турецкое агентство АНКА со ссылкой на дипломатические источники.

По его данным, Эрдоган отдал соответствующий приказ МИД 21 октября. Попытки дипломатов переубедить турецкого лидера и не допустить подобного развития событий не увенчались успехом.

Между тем агентство утверждает, что послы США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии к настоящему моменту не получили от турецкого внешнеполитического ведомства соответствующее уведомление.

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