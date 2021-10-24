Послы 10 стран в Турции пока не получили официального уведомления по поводу статуса "нон-грата"
17:30 24.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, Эрдоган отдал соответствующий приказ МИД 21 октября. Попытки дипломатов переубедить турецкого лидера и не допустить подобного развития событий не увенчались успехом.
Между тем агентство утверждает, что послы США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии к настоящему моменту не получили от турецкого внешнеполитического ведомства соответствующее уведомление.
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