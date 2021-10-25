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Премьер-министр Судана помещен под домашний арест - ТВ

09:00 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук помещен армией под домашний арест. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Аль-Хадас". Некоторое время назад дом председателя правительства окружили военные.

Ночью после встречи главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана и Хамдука начались массовые аресты. Среди задержанных - министры связи, информации, финансов, промышленности, по делам кабинета, а также представитель Суверенного совета (от гражданских сил) Мухаммед аль-Факи и губернатор Хартума Айман Нимр.

Сторонники основного оппозиционного движения - "Сил за свободу и перемены" - уже призвали людей выходить на улицы и противостоять "попыткам военных узурпировать власть".

Между тем через несколько часов ожидается заявление аль- Бурхана.

В Судане уже не одну неделю продолжается кризис в отношениях между военными и гражданскими силами. Попытки урегулировать противоречия путем диалога не привели к ожидаемым результатам, представители противоборствующих лагерей вывели на улицы своих сторонников.

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