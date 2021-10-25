Премьер-министр Судана помещен под домашний арест - ТВ
09:00 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук помещен армией под домашний арест. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Аль-Хадас". Некоторое время назад дом председателя правительства окружили военные.
Ночью после встречи главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана и Хамдука начались массовые аресты. Среди задержанных - министры связи, информации, финансов, промышленности, по делам кабинета, а также представитель Суверенного совета (от гражданских сил) Мухаммед аль-Факи и губернатор Хартума Айман Нимр.
Сторонники основного оппозиционного движения - "Сил за свободу и перемены" - уже призвали людей выходить на улицы и противостоять "попыткам военных узурпировать власть".
Между тем через несколько часов ожидается заявление аль- Бурхана.
В Судане уже не одну неделю продолжается кризис в отношениях между военными и гражданскими силами. Попытки урегулировать противоречия путем диалога не привели к ожидаемым результатам, представители противоборствующих лагерей вывели на улицы своих сторонников.
Новости
- 09:32 25.10.2021
- В СДПГ назвали безответственными заявления о готовности НАТО применить оружие против России
- 09:20 25.10.2021
- На Украине пригрозили направить ракеты на Москву
- 09:05 25.10.2021
- В ряде российских регионов с сегодняшнего дня введут систему цифровых кодов
- 21:00 24.10.2021
- Аэропорты Северного Кавказа готовы принимать иностранных туристов по электронным визам
- 20:35 24.10.2021
- На выбораз президента Узбекистана зафиксирована явка в 80%
- 19:45 24.10.2021
- Омбудсмен предположил, что во время "ковидных каникул" большинство ресторанов в Москве будет закрыто
- 18:43 24.10.2021
- Дипмиссия ЕС может вернуться в Афганистан в течение месяца - СМИ
- 17:30 24.10.2021
- Послы 10 стран в Турции пока не получили официального уведомления по поводу статуса "нон-грата"
- 17:15 24.10.2021
- В инструкцию к "Спутнику V" внесены изменения в список противопоказаний
- 15:50 24.10.2021
- Скончался режиссер Александр Рогожкин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать