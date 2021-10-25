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Путин рекомендовал запретить развлекательные мероприятия и работу общепита ночью

12:05 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов ограничить работу заведений общественного питания в ночное время и запретить проведение массовых развлекательных мероприятий. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства 20 октября. Документ опубликован на сайте Кремля в понедельник.

"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00", - говорится в тексте поручения.

При этом принятие соответствующих ограничительных мер носит рекомендательный характер и остается в полномочиях региональных властей. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время", - уточняется в перечне поручений.

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