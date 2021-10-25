В Москве выявили 7 778 заразившихся коронавирусом за сутки
12:20 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 7 778 против 5 279 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 774 707 заболевших, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост составил 0,44%.
Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 83 против 84 днем ранее. Всего в в столице зарегистрировано 30 786 летальных исходов.
НОВОСТИ
- 13:05 25.10.2021
- Два польских солдата пострадали от действий мигрантов, пытавшихся прорваться через границу
- 13:00 25.10.2021
- Семь россиян задержаны в Турции по подозрению в поджоге леса - генконсульство
- 12:32 25.10.2021
- В Приморье спасли из капкана трехмесячного амурского тигра
- 12:05 25.10.2021
- Путин рекомендовал запретить развлекательные мероприятия и работу общепита ночью
- 12:00 25.10.2021
- В России выявили 37 930 заболевших ковидом за сутки, это новый максимум с начала пандемии
- 11:32 25.10.2021
- Путин предложил предоставлять два оплачиваемых выходных за вакцинацию от ковида
- 11:20 25.10.2021
- Путин рекомендовал ввести самоизоляцию для не привившихся от ковида граждан старше 60 лет
- 11:05 25.10.2021
- Ситуация с космическим мусором на орбите станет критической в ближайшие 10 лет - главный конструктор СККП
- 11:00 25.10.2021
- В Москве пропала актриса Светлана Светличная, полиция начала ее поиски - источник
- 10:32 25.10.2021
- Около 80% утверждающих, что привились "Спутником V" и заболели, купили сертификат - Гинцбург
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать