В Москве выявили 7 778 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 7 778 против 5 279 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 774 707 заболевших, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,44%.

Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 83 против 84 днем ранее. Всего в в столице зарегистрировано 30 786 летальных исходов.