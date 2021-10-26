Эрдоган прибыл в Азербайджан, где примет участие в открытии аэропорта в Карабахе
13:32 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во вторник с однодневным рабочим визитом в Азербайджан. Самолет с турецким лидером на борту приземлился в Физулинском международном аэропорту в Карабахе, который построен всего за восемь месяцев. Соответствующие кадры транслировал в прямом эфире гостелеканал АзТВ.
Здесь Эрдогана встречал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Ожидается, что главы двух государств будут присутствовать на церемонии официального открытия аэропорта в Физули, в строительстве которого участвовали в том числе турецкие компании.
Кроме того, Алиев и Эрдоган примут участие в церемонии начала строительства автодороги Ахмедбейли - Горадиз - Миндживан - Агбенд и закладке фундамента "умного агропарка" в Зангилане, который будет создан при поддержке Турции.
По информации администрации президента Турции, в ходе запланированных встреч глав государств будут обсуждены весь спектр азербайджано-турецких взаимоотношений и шаги по дальнейшему углублению сотрудничества между двумя странами, состоится обмен мнениями по ситуации в регионе и мире.
Физулинский и Зангиланский районы перешли под контроль Азербайджана в результате военных действий в Карабахе осенью прошлого года.
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