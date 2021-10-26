Позиция Татарстана по наименованию поста главы региона является одним из мнений - Песков
15:32 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль с уважением относится к позиции Госсовета Татарстана, который выступил против переименования должности президента республики, но это лишь одно из мнений, а не окончательное решение. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Документ, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица - глава субъекта РФ.
"Это мнение на законопроект в рамках работы по законопроекту. Безусловно, мы с уважением относимся к мнению каждого из субъектов РФ, но это одно из мнений, которые, безусловно, будут учитываться при продолжении работы над этим законопроектом", - сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают такую позицию. Он обратил внимание на то, что данная оценка не является окончательным решением де-юре.
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