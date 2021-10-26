Один из штаммов гриппа мог вымереть во время пандемии COVID-19 - исследование

16:32 Источник: Интерфакс

Штамм гриппа В/Yamagata, один из четырех штаммов, регулярно включаемых в ежегодные прививки от гриппа, после начала пандемии COVID-19 полностью исчез, сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на австралийских исследователей.

"Исследователи заявили, что ни один штамм B/Yamagata не был выделен или генетически секвенирован при отслеживании случаев гриппа с марта 2020 года, когда ковидные локдауны, по сути, положили конец сезону гриппа 2019-2020 годов", - говорится в сообщении.