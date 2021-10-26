В новом сертификате будут учтены все факты вакцинации и ревакцинации от ковида - Минздрав
17:32 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все факты вакцинации и ревакцинации от новой коронавирусной инфекции будут учтены в новом сертификате, утвержденном Минздравом РФ. При этом сейчас данные о предыдущей вакцинации можно найти в личном кабинете Единого портала государственных услуг (ЕПГУ), сообщил ТАСС во вторник помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее издание "Аргументы недели" со ссылкой на данные горячей линии сообщило, что после ревакцинации предыдущий сертификат о вакцинации от ковида аннулируется.
"В сертификате о вакцинации от коронавируса нового образца, утвержденном приказом Минздрава, будут отражены все факты вакцинации. Сертификат нового образца будет доступен на портале Госуслуг или в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус" с 8 ноября. В настоящее время сертификат о предыдущей вакцинации также доступен в архиве в личном кабинете на портале ЕПГУ, а также в приложении", - пояснил Кузнецов.
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