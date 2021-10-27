СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
13:17 27.10.2021
В нерабочие дни октября-ноября 2021 года клиенты Сбера смогут получить все необходимые услуги, отделения банка будут работать в штатном режиме.
Список офисов и график их работы размещен на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». Также можно ознакомиться с индивидуальным графиком работы каждого офиса как в самом отделении Сбербанка, так и в разделе «На карте» мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Банкоматы и информационно-платёжные терминалы также работают в обычном режиме.
Списание по кредитам физлиц с 30.10.2021 г. по 7.11.2021 г. будет выполняться в соответствии с подписанным клиентом кредитным договором и на более поздние даты не переносится. Для корпоративных клиентов платежи в нерабочие дни будут проводиться в обычном режиме, то есть по графику выходных (30-31 октября и 4-7 ноября) и будних дней (в остальные даты).
Продление вкладов, заканчивающихся 31 октября, переносится на 1 ноября (как обычно по воскресеньям), с 1 по 3 ноября пролонгация вкладов осуществляется в штатном режиме, 4 - 7 ноября будет перенесена на 8 ноября.
Зачисление пенсии и заработной платы на счета физлиц будут осуществляться по схеме:
28, 29 октября и с 1 по 3 ноября: зачисление денежных средств по всем договорам будет осуществляться в штатном режиме.
30, 31 октября и с 4 по 7 ноября: будет проводиться выплата по договорам, предусматривающим возможность и согласие юрлица на проведение операций в выходные и праздничные дни.
В период празднования Дня народного единства:
4 ноября - работают только дежурные офисы;
5 ноября – рабочий день по режиму субботы.
Для корпоративных клиентов:
30–31 октября, 4–7 ноября:
Рублёвые платежи, в том числе физическим лицам, доступны в интернет-банке СберБизнес для клиентов с расширенным режимом счёта, который можно подключить бесплатно в личном кабинете интернет-банка.
Подробная информация по платежам для корпоративных клиентов доступна по ссылке.
Обслуживание корпоративных клиентов 30 и 31 октября, а также с 4 ноября по 7 ноября в отделениях банка будет приостановлено.
График работы офисов банка можно также уточнить в СберБанк Онлайн, по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки, а также получить консультацию онлайн в клиентском чате.
Сбер рекомендует своим клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, и прибегать к услугам офисов или банкоматов только в крайнем случае.
НОВОСТИ
- 14:12 27.10.2021
- США заверили британский суд, что Ассанж сможет отбывать заключение в Австралии - Reuters
- 14:00 27.10.2021
- Украина попросит Германию не принимать поспешных решений по "Северному потоку - 2" - МИД
- 13:32 27.10.2021
- Террористы под видом беженцев из Афганистана пытаются проникать в соседние страны - Лавров
- 13:20 27.10.2021
- Вводить запреты на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни не планируется - Песков
- 13:05 27.10.2021
- Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту худрука МХТ им. Чехова
- 13:00 27.10.2021
- Владимир Кехман назначен гендиректором МХАТ им. М. Горького
- 12:35 27.10.2021
- В столице стартовал школьный чемпионат лидерских компетенций Soft Skills – 2035
- 12:32 27.10.2021
- В Сочи ожидают до ста тысяч туристов в период нерабочих дней - СМИ
- 12:30 27.10.2021
- Военные получили систему высокоточного наведения артиллерии
- 12:20 27.10.2021
- В Москве выявили 5 789 заразившихся коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать