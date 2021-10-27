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СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней

13:17 27.10.2021

В нерабочие дни октября-ноября 2021 года клиенты Сбера смогут получить все необходимые услуги, отделения банка будут работать в штатном режиме.

Список офисов и график их работы размещен на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». Также можно ознакомиться с индивидуальным графиком работы каждого офиса как в самом отделении Сбербанка, так и в разделе «На карте» мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Банкоматы и информационно-платёжные терминалы также работают в обычном режиме.

Списание по кредитам физлиц с 30.10.2021 г. по 7.11.2021 г. будет выполняться в соответствии с подписанным клиентом кредитным договором и на более поздние даты не переносится. Для корпоративных клиентов платежи в нерабочие дни будут проводиться в обычном режиме, то есть по графику выходных (30-31 октября и 4-7 ноября) и будних дней (в остальные даты).

Продление вкладов, заканчивающихся 31 октября, переносится на 1 ноября (как обычно по воскресеньям), с 1 по 3 ноября пролонгация вкладов осуществляется в штатном режиме, 4 - 7 ноября будет перенесена на 8 ноября.

Зачисление пенсии и заработной платы на счета физлиц будут осуществляться по схеме:

28, 29 октября и с 1 по 3 ноября: зачисление денежных средств по всем договорам будет осуществляться в штатном режиме.

30, 31 октября и с 4 по 7 ноября: будет проводиться выплата по договорам, предусматривающим возможность и согласие юрлица на проведение операций в выходные и праздничные дни.

В период празднования Дня народного единства:

4 ноября - работают только дежурные офисы;

5 ноября – рабочий день по режиму субботы.

Для корпоративных клиентов:

30–31 октября, 4–7 ноября:

Рублёвые платежи, в том числе физическим лицам, доступны в интернет-банке СберБизнес для клиентов с расширенным режимом счёта, который можно подключить бесплатно в личном кабинете интернет-банка.

Подробная информация по платежам для корпоративных клиентов доступна по ссылке.

Обслуживание корпоративных клиентов 30 и 31 октября, а также с 4 ноября по 7 ноября в отделениях банка будет приостановлено.

График работы офисов банка можно также уточнить в СберБанк Онлайн, по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки, а также получить консультацию онлайн в клиентском чате.

Сбер рекомендует своим клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, и прибегать к услугам офисов или банкоматов только в крайнем случае.

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