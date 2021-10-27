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Глава ДНР заявил, что войскам Украины удалось захватить село Старомарьевка

15:12 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в среду, что войскам Украины удалось захватить село Старомарьевка, находящееся в "серой зоне" на юге линии разграничения между подконтрольной Украине территорией и ДНР.

"Нарушен статус-кво: захвачен населенный пункт, находящийся в "серой зоне", тем не менее находящийся на обеспечении Донецкой народной республики, - приводит словам Пушилина Донецкое агентство новостей (ДАН). - Более того, этот населенный пункт фигурировал как один из вариантов [для установления зоны] разведения сил и средств", - сказал глава ДНР, имея в виду Старомарьевку.

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку захватить Старомарьевку, сообщила во вторник полномочный представитель ДНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

На фоне произошедшего захвата села силами Украины ситуация на линии соприкосновения еще больше обострилась. С утра и до позднего вечера 26 октября войска Киева наносили удары по всем направлениям, применялась артиллерия, минометы, вооружение БМП и гранатометы.

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