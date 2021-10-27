Глава Совета судей РФ: Размер долга физических лиц достиг астрономической цифры

18:25 Источник: Интерфакс

Глава Совета судей России Виктор Момотов считает, что астрономические долги россиян по кредитам грозят массовым банкротством заемщикам и социальным напряжением.

"По состоянию на 1 июля общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн рублей. Кредиты погашаются плохо, что грозит массовым банкротством заемщикам, нестабильностью, неопределенностью, социальным напряжением", - сказал он на заседании Клуба имени Д. Н. Замятнина. По его словам, в настоящее время, средний уровень закредитованности вырос за 2020 год до 49,1%.

"Этот показатель означает, сколько средняя семья отдает в процентах от годового дохода на погашение банковских кредитов", - сказал Момотов.