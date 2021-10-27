Глава Совета судей РФ: Размер долга физических лиц достиг астрономической цифры
18:25 27.10.2021 Источник: Интерфакс
"По состоянию на 1 июля общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн рублей. Кредиты погашаются плохо, что грозит массовым банкротством заемщикам, нестабильностью, неопределенностью, социальным напряжением", - сказал он на заседании Клуба имени Д. Н. Замятнина. По его словам, в настоящее время, средний уровень закредитованности вырос за 2020 год до 49,1%.
"Этот показатель означает, сколько средняя семья отдает в процентах от годового дохода на погашение банковских кредитов", - сказал Момотов.
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