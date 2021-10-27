МИД Франции призвал ввести санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Белоруссию

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон раскритиковал "организованный трафик мигрантов" с Ближнего Востока в ЕС через территорию Белоруссии и заявил о необходимости дипломатических шагов со стороны Брюсселя в отношении авиакомпаний и отдельных государств.

"Наш ответ в данной ситуации должен быть безукоризненным, жестким и гуманным. Европейцы должны предпринять меры в отношении воздушных маршрутов, аэропортов, государств и авиаперевозчиков, которые допускают доставку мигрантов в Белоруссию для их последующей организованной отправки к европейским границам", - сказал он, выступая на заседании комитета по европейским делам в Сенате (верхней палате парламента) Франции в среду.

Бон подчеркнул, что от ЕС потребуются, в частности, дипломатические шаги в отношении Турции и ОАЭ, в сотрудничестве с которыми, по его словам, высшее руководство Белоруссии якобы организовало доставку мигрантов из стран Ближнего Востока на свою территорию, а затем их переправку в соседние прибалтийские страны и Польшу. "[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко хочет загнать нас в ловушку, как это раньше делала Турция, чтобы сказать нам: "Это вы не хотите мигрантов, это вы плохо с ними обращаетесь, это вы не уважаете великие принципы, о которых вы говорите", - сказал госсекретарь.