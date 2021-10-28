Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 28 октября, 2021
08:30 28.10.2021 Источник: Интерфакс
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 971 тыс. 538 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 885 млн 663 тыс. 825 доз вакцины против коронавируса.
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