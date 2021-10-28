Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 28 октября, 2021

08:30 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга возросло до 244 млн 996 тыс. 373, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 971 тыс. 538 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 885 млн 663 тыс. 825 доз вакцины против коронавируса.