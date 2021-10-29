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Презентация документальной книги "2 мая. Одесса" состоялась в Италии

20:20 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Презентация итальянского издания документальной книги "2 мая. Одесса" непосредственного участника тех событий 2014 года, писателя Олега Музыки, проживающего в настоящее время в Германии в статусе политического эмигранта, состоялась в пятницу в библиотеке Чезаре Вико Лодовичи в городе Каррара (область Тоскана). Мероприятие было организовано при поддержке властей города, культурной ассоциации "Русская идея", клуба "Восток" Масса-Каррары, а также местного отделения Национальной ассоциации итальянских партизан (ANPI).

"На протяжении восьми лет <...> я занимаюсь тем, что рассказываю о трагедии, которая произошла 2 мая, о трагедии, которая вообще произошла на Украине, и о трагедии, которая происходит на Украине", - отметил Музыка в беседе с ТАСС. Он рассказал, что книга вышла сначала на русском языке, а затем была переведена на немецкий и греческий. "И вот сейчас на итальянском. Итальянское издательство выставило книгу на продажу. Надеемся, что мы сможем донести информацию до итальянцев о том, что произошло. Наш читатель - это человек с антивоенными и антифашистскими настроениями", - подчеркнул Музыка.

Еще одну книгу со свидетельствами, фотографиями и другими материалами о событиях в Одессе готовит другая участница событий в Одессе. Несколько лет назад женщина, до сих пор скрывающая свое настоящее имя, получила статус беженки в Италии. Евгения Куликова (под таким псевдонимом написана книга) собрала 21 свидетельство одесситов- антифашистов, выживших в бойне 2 мая 2014 года, а также краткие биографии и воспоминания о погибших. В настоящий момент автор готовит публикацию на русском и итальянском языках.

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