За все время пандемии в Болгарии отмечается самая сильная волна ковида

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария переживает самую сильную волну коронавируса за все время пандемии. Об этом в воскресенье в интервью Болгарскому национальному радио заявил министр здравоохранения технического правительства страны Стойчо Кацаров.



"Сегодня мы переживаем самую сильную волну коронавируса. Количество заразившихся на 25% больше, чем было ранее, и это создает огромное давление на систему здравоохранения. Ситуация с койками в отделениях реанимации находится на грани, используем все возможности и последние резервы в системе, чтобы обслужить всех больных", - заявил Кацаров.



Министр не исключил, что при дальнейшем ухудшении ситуации в стране возможно введение строгих ограничительных мер, однако он считает, что массовая вакцинация является наиболее эффективным способом борьбы с пандемией. "Локдаун не решает проблему с пандемией, он ее замедляет. Единственное [кардинальное] решение проблемы - вакцинация, что хорошо видно на примере почти всех европейских государств. Вакцинация поможет нам выйти из нынешней критической ситуации. Необходим максимум усилий на национальном уровне, и мы должны доказать, что способны на такие действия. Как нация мы должны собраться и решить проблему, сделать прививки и вернуться к нормальной жизни. Все зависит от нас самих", - сказал он.



