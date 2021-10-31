За все время пандемии в Болгарии отмечается самая сильная волна ковида
16:20 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня мы переживаем самую сильную волну коронавируса. Количество заразившихся на 25% больше, чем было ранее, и это создает огромное давление на систему здравоохранения. Ситуация с койками в отделениях реанимации находится на грани, используем все возможности и последние резервы в системе, чтобы обслужить всех больных", - заявил Кацаров.
Министр не исключил, что при дальнейшем ухудшении ситуации в стране возможно введение строгих ограничительных мер, однако он считает, что массовая вакцинация является наиболее эффективным способом борьбы с пандемией. "Локдаун не решает проблему с пандемией, он ее замедляет. Единственное [кардинальное] решение проблемы - вакцинация, что хорошо видно на примере почти всех европейских государств. Вакцинация поможет нам выйти из нынешней критической ситуации. Необходим максимум усилий на национальном уровне, и мы должны доказать, что способны на такие действия. Как нация мы должны собраться и решить проблему, сделать прививки и вернуться к нормальной жизни. Все зависит от нас самих", - сказал он.
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