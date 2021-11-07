Впервые за год в Японии за сутки не зафиксировано смертей из-за коронавируса
16:30 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последний раз нулевой прирост летальных случаев фиксировался в Японии в августе прошлого года. За прошедшие сутки по всей стране с населением почти 126 млн человек было выявлено всего 126 новых случаев заражения коронавирусом, среди них 21 - в Токио. В тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии по всей стране сейчас находятся 100 инфицированных.
В Японии с начала пандемии было выявлено более 1,72 млн случаев заражения коронавирусом, 18 309 человек умерли, свыше 1,7 млн выздоровели. К настоящему времени более 98,4 млн человек (77,8% населения) привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, две дозы вакцины получили более 92,5 млн человек (73,1% населения).
НОВОСТИ
- 17:20 07.11.2021
- Лондон намерен усилить присутствие в Юго-Восточной Азии - глава МИД Великобритании
- 16:20 07.11.2021
- Используя беспилотники в Донбассе, Киев нарушает Минские соглашения - Захарова
- 15:40 07.11.2021
- После задымления работа кузбасской шахты "Таштагольская" частично восстановлена
- 15:30 07.11.2021
- Из Эфиопии эвакуируют семьи дипломатов Израиля - СМИ
- 14:20 07.11.2021
- Защиту южных границ РФ в Черном море пытаются проверить зарубежные военные корабли - Шойгу
- 14:10 07.11.2021
- Этой зимой КНР с трудом сохранит энергетический баланс - электросетевая корпорация
- 13:20 07.11.2021
- В районе Ормузского пролива ВС Ирана начали военные учения "Зольфакар-1400"
- 12:20 07.11.2021
- За нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве предъявлено обвинение четырем задержанным
- 12:10 07.11.2021
- В России за неделю установлен новый рекорд случаев заражения коронавирусом
- 11:20 07.11.2021
- В РФ коэффициент распространения коронавируса опустился до единицы - подсчеты ТАСС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать