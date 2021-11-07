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Впервые за год в Японии за сутки не зафиксировано смертей из-за коронавируса

16:30 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии за сутки не зафиксировали ни одного случая смерти из-за коронавируса - впервые за более, чем один год и три месяца. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье статистические данные по всем префектурам страны.

Последний раз нулевой прирост летальных случаев фиксировался в Японии в августе прошлого года. За прошедшие сутки по всей стране с населением почти 126 млн человек было выявлено всего 126 новых случаев заражения коронавирусом, среди них 21 - в Токио. В тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии по всей стране сейчас находятся 100 инфицированных.

В Японии с начала пандемии было выявлено более 1,72 млн случаев заражения коронавирусом, 18 309 человек умерли, свыше 1,7 млн выздоровели. К настоящему времени более 98,4 млн человек (77,8% населения) привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, две дозы вакцины получили более 92,5 млн человек (73,1% населения).

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