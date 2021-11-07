Для расследования покушения на премьера Ирака создана спецкомиссия
19:10 07.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тем временем саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, который был обнаружен на крыше резиденции главы правительства в хорошо укрепленной "зеленой зоне" в центре иракской столицы.
Минувшей ночью в Багдаде было совершено покушение на премьера с использованием заминированного беспилотного летательного аппарата. Аль-Казыми не пострадал, ранения в результате атаки получили несколько сотрудников его службы охраны. Резиденции нанесен серьезный материальный ущерб: в здании выбиты окна и двери, повреждены конструкции. После этого на всех въездах в "зеленую зону" были значительно усилены меры безопасности.
Согласно заявлению МВД арабской страны, которое приводит иракское информационное агентство ИНА, при совершении нападения было задействовано три беспилотника: два из них удалось сбить, но третий все же достиг цели. В этот момент аль-Казыми собирался войти в дом. Кроме того, атаке предшествовала интенсивная перестрелка в центре города. Первоначально сообщалось, что премьер был ранен, однако позднее он написал на своей странице в "Твиттере", что с ним все в порядке.
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