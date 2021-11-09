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Минюст внес советский фильм в список экстремистских материалов

11:32 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советский пропагандистский фильм 1973 года "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов" внесен Министерством юстиции РФ в список экстремистских материалов, сообщается на сайте ведомства.

Так, в список экстремистских материалов внесена "видеозапись с названием "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов", представляющая собой черно-белый фильм продолжительностью от 1 часа 28 минут 01 секунды до 1 часа 28 минут 16 секунд, который начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: "В этом фильме изложены факты...".

Решение о запрете картины было принято Сыктывкарским городским судом в июле этого года. Она стала 5 218-м материалом, признанным в России экстремистским.

Фильм был выпущен в 1973 году Центральной киностудией документальных фильмов, но считается псевдодокументальным. В нем отражена преобладавшая в то время в идеологии СССР антисионистская точка зрения. В широком прокате картина не демонстрировалась. Однако ее цифровая копия есть в интернете.

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