ЕК значительно улучшила прогноз роста ВВП РФ на 2021 год
16:32 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) значительно улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 3,9%, весной ожидала 2,7%. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе ЕК.
"Рост ВВП России составит в 2021 году 3,9%, в 2022 году снизится до 2,6%", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что росту ВВП РФ способствуют высокие цены на мировом энергетическом рынке. В весеннем прогнозе Еврокомиссия предсказывала рост ВВП России в 2021 году на уровне 2,7%, в 2022 году - 2,3%.
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