0
0
141
НОВОСТИ

ЕК значительно улучшила прогноз роста ВВП РФ на 2021 год

16:32 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) значительно улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 3,9%, весной ожидала 2,7%. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе ЕК.

"Рост ВВП России составит в 2021 году 3,9%, в 2022 году снизится до 2,6%", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что росту ВВП РФ способствуют высокие цены на мировом энергетическом рынке. В весеннем прогнозе Еврокомиссия предсказывала рост ВВП России в 2021 году на уровне 2,7%, в 2022 году - 2,3%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 11.11.2021
Саакашвили прекращает голодовку - адвокат
0
47
17:12 11.11.2021
Рейтинг Зеленского упал почти до 20%, что является антирекордом с момента его избрания
0
113
17:00 11.11.2021
Чечня предлагает запретить упоминание в СМИ национальности лиц, причастных к преступлениям
0
137
16:12 11.11.2021
ЕС продлил на год санкции против Турции за бурение в спорных водах в районе Кипра
0
177
16:00 11.11.2021
Путин в день 200-летия Достоевского посетил дом-музей писателя в Москве
0
173
15:32 11.11.2021
Варшава не разрешает представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией - ЕК
0
249
15:15 11.11.2021
Хит группы «Земляне» привел в восторг итальянцев
0
297
15:12 11.11.2021
За сутки у границ России были обнаружены четыре разведывательных самолета НАТО - МО РФ
0
323
15:00 11.11.2021
Умер бывший президент ЮАР де Клерк
0
214
14:32 11.11.2021
Рекордная по мощности атака на портал госуслуг отражена 10 ноября - Минцифры
0
240

Возврат к списку