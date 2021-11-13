Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии
13:00 13.11.2021 Источник: РБК
Писатель и драматург Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии в знак протеста против попыток Генпрокуратуры ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» (признан в России иноагентом). Об этом говорится в заявлении писательницы на ее странице в Facebook.
11 ноября Генпрокуратура подала иск в Верховный суд о ликвидации «Международного мемориала» за «систематические нарушения законодательства об иностранных агентах» — «Мемориал» не маркировал часть своих сообщений пометкой об «иноагентском» статусе. Одновременно московская прокуратура направила в суд иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал».
На вопрос РБК будет ли она как-то оформлять отказ от Государственной премии Петрушевская сказала: «Я первая и единственная. Опыта никакого нет, первое отрешение от Государственной премии за всю историю. Я просто сказала и все, вешать значок на забор я не буду».
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