0
0
138
НОВОСТИ

Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии

13:00 13.11.2021 Источник: РБК

Писатель и драматург Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии в знак протеста против попыток Генпрокуратуры ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» (признан в России иноагентом). Об этом говорится в заявлении писательницы на ее странице в Facebook.

11 ноября Генпрокуратура подала иск в Верховный суд о ликвидации «Международного мемориала» за «систематические нарушения законодательства об иностранных агентах» — «Мемориал» не маркировал часть своих сообщений пометкой об «иноагентском» статусе. Одновременно московская прокуратура направила в суд иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал».

На вопрос РБК будет ли она как-то оформлять отказ от Государственной премии Петрушевская сказала: «Я первая и единственная. Опыта никакого нет, первое отрешение от Государственной премии за всю историю. Я просто сказала и все, вешать значок на забор я не буду».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 13.11.2021
Переводить все школы на дистанционку Минпросвещения не планирует
0
59
13:30 13.11.2021
Британия собирается дать Украине кредит в 1,7 млрд фунтов на военно-морской флот
0
108
12:45 13.11.2021
Польша рассматривает возможность закрыть границу с Белоруссией для пассажирских поездов
0
196
12:36 13.11.2021
"Маглев" в России в обозримом будущем, похоже, не появится
0
202
12:00 13.11.2021
Путин надеется, что до перекрытия транзита газа через Белоруссию дело не дойдет
0
253
11:45 13.11.2021
Число смертей от COVID-19 в России поставило очередной антирекорд
0
250
11:35 13.11.2021
Путин о миграционном кризисе: Мы-то здесь совершенно не при чем
0
264
11:25 13.11.2021
Путин рассказал, откуда возникли миграционные кризисы
0
280
10:55 13.11.2021
Тело гражданина Сирии нашла польская полиция вблизи границы с Белоруссией
0
301
10:20 13.11.2021
В РЖД считают, что QR-коды сльно не повлияют на пассажиропоток
0
355

Возврат к списку