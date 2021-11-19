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Госпитализированная после пожара певица Марина Хлебникова находится в реанимации на ИВЛ

10:05 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Певицу Марину Хлебникову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она находится в реанимации после пожара в ее доме. Об этом ТАСС сообщили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

"Она находится в реанимации ожогового центра, подключена к ИВЛ, состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Ранее в главке МЧС РФ ТАСС сообщали, что в доме 14 по Ратной улице произошел пожар. Площадь возгорания составила 10 кв. метров, в 22:51 оно было потушено. Был спасен и передан медикам один человек.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнял, что пострадавшей оказалась заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова. У нее диагностированы ожоги и отравление продуктами горения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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