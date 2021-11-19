0
0
76
НОВОСТИ

Ядерное оружие США может попасть в Восточную Европу, если от него откажется Берлин - НАТО

13:32 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское ядерное оружие может оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от его размещения на своей территории. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в пятницу на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.

"Конечно, Германия должна решать, будет ли [размещено иностранное] ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 19.11.2021
Ученица третьего класса ложно сообщила о вооруженном нападении на московскую школу
0
18
13:30 19.11.2021
Цифровые технологии Сбера были представлены на Международном форуме северного экономического сотрудничества
0
76
13:20 19.11.2021
Саакашвили из тюрьмы обратился к США за защитой - Bloomberg
0
120
13:05 19.11.2021
ЕС решительно осуждает испытания РФ противоспутникового оружия - Боррель
0
141
13:00 19.11.2021
В Кремле считают неприемлемыми инициативы, подобные проекту резолюции конгрессменов США
0
149
12:37 19.11.2021
Собянин осмотрел новый Городской центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице
0
164
12:32 19.11.2021
Киев находится в одном шаге от потери Донбасса - Климкин
0
201
12:20 19.11.2021
В Москве выявили 3 371 случай заражения коронавирусом за сутки
0
160
12:05 19.11.2021
Китай не позволит США манипулировать Олимпиадой и вмешиваться во внутренние дела КНР - МИД
0
211
12:00 19.11.2021
СК Белоруссии признал 65 человек потерпевшими в результате действий польских силовиков
0
191

Возврат к списку