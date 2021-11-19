Ядерное оружие США может попасть в Восточную Европу, если от него откажется Берлин - НАТО
13:32 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американское ядерное оружие может оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от его размещения на своей территории. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в пятницу на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.
"Конечно, Германия должна решать, будет ли [размещено иностранное] ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии", - сказал он.
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