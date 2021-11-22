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Адмирал Попов заявил, что АПЛ «Курск» затонула от столкновения с подлодкой НАТО

10:05 22.11.2021 Источник: Газета.Ru

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что в 2000 году атомная подводная лодка «Курск» затонула после столкновения с субмариной НАТО. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По его словам, следившая за «Курском» подлодка не смогла обеспечить безопасность из-за плохих условий в море и слишком сильно сблизилась с российской субмариной.

«Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того, чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», — сказал адмирал.

Катастрофа атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла 12 августа 2000 года. За два дня до гибели «Курск» вышел в море на морские учения Северного флота. После успешного осуществления учебных стрельб «Курск» перестал выходить на связь. Вечером того же дня ситуация была объявлена аварийной, были начаты поиски. На следующий день гидроакустики крейсера «Петр Великий» обнаружили АПЛ «Курск» лежащим на грунте на глубине 108 метров.

В 2002 году была опубликована официальная версия катастрофы — из-за утечки пероксида водорода, одного из топливных компонентов торпеды, в отсеке с боеприпасами начался пожар и взрывы, разрушившие сразу несколько отсеков подлодки.  Газета.Ru

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