Юрий Гектин: информация со спутника «Арктика-М» уникальна

13:25

Фото предоставлено Госкорпорацией Роскосмос



В 2021 году Роскосмосом был запущен уникальный для мировой орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №1 – первый аппарат новой спутниковой системы «Арктика». Спутник открыл новые возможности для решения целого ряда глобальных задач, таких как экологический мониторинг, наблюдение за изменениями погоды, исследование солнечной активности, контроль арктических территорий и других.

Как сказал главный конструктор направления РКС Юрий Гектин, «мы не так часто можем с гордостью сказать, что Россия сделала проект, который существует впервые в мире. «Арктика» – именно тот случай, где мы были первыми». «Получаемая с «Арктики» информация – уникальна. Теперь у нас появилась возможность наблюдать все полярные районы с периодичностью 15 минут, ничего подобного раньше не было», – подчеркнул специалист.

Он отметил, что спутник контролирует всю площадь Сибири с периодичностью в 15 минут, полученные данные могут использоваться для анализа и прогнозирования эволюции лесных пожаров в регионе, а также повышения эффективности их тушения.

По словам Юрия Гектина, погода в Арктике имеет ключевое значение для формирования климата Земли, и «Арктика-М» впервые в мире получила сведения, нужные для создания климатической карты планеты и глобальных моделей, определяющих развитие климата. Спутник находится на не имеющей аналогов в мире высокоэллиптической орбите, позволяющей ему вести съемку с высоты 30-40 тыс. км над Землей общей продолжительностью 6 часов в сутки, наблюдая атмосферные явления, количество загрязнений и множество других процессов.

Радиометрическая и геометрическая информация, полученная со спутника, сначала обрабатывается непосредственно в МСУ-ГС-М с помощью собственных вычислительных средств и алгоритмов. Далее она поступает в бортовую систему сбора данных (БССД-ВЭ), где вместе со служебной и целевой информацией от гелиогеофизического аппаратурного комплекса (ГГАК-ВЭ) проходит через бортовой радиотехнический комплекс (БРТК-ВЭ) и передается на наземные пункты приема и обработки данных, где после нескольких стадий обработки поступает наземным потребителям. Участвующие в обработке системы разработаны и изготовлены в РКС.

«Уже сегодня спутник ведет круглосуточный всепогодный мониторинг вулканической обстановки в Северном полушарии Земли. Сверхвысокая температурная чувствительность съемочной аппаратуры позволяет наблюдать термические процессы в раскаленном кратере вулкана размером всего несколько десятков метров», – говорит Юрий Гектин.

Приборы комплекса ГГАК-ВЭ, созданного РКС, на борту «Арктики-М» измеряют значения магнитного поля Земли, космические потоки электронов и протонов, также они будут мониторить характеристики околоземной среды при солнечных вспышках и геомагнитных бурях, влияющих на распространение радиоволн, работу промышленных и энергетических систем, коммуникационного оборудования и транспортных трубопроводов. «Арктика» дважды за виток вокруг Земли проходит через радиационные пояса, которые жестко влияют на работу электроники.

«На спутнике есть гелиофизический комплекс, изучающий космическую погоду. Раньше мы не могли измерять на таких орбитах необходимые параметры. Все изменения климата связаны с Солнцем и его активностью. Происходит эволюция климата, и ее причины мы пока не понимаем. Новые климатические модели, которые лягут в основу новых теоретических исследований изменения климата, помогут решить эту задачу. Чем больше у нас будут спутников типа «Арктики», тем точнее и надежнее будут наши прогнозы. Сейчас к запуску готовится второй аппарат серии «Арктика-М», за ним будут следующие. Ураганы, сели и другие природные процессы ежедневно затрагивают нашу жизнь и приносят фантастические экономические потери. Развертывание полноценной группировки даст нам надежный ресурс для решения этой глобальной задачи», – сообщает Гектин.

Космический аппарат «Арктика-М» №1 был запущен 28 февраля 2021 года с космодрома Байконур, в начале марта он вышел на рабочую высокоэллиптическую орбиту. В сентябре завершились летные испытания космического аппарата и ввод его в штатную эксплуатацию. Высокоэллиптическая гидрометеорологическая космическая система «Арктика-М» составом до четырех спутников призвана обеспечить всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного ледовитого океана, а также обеспечить надежную связь для социально-экономического развития северных регионов России.