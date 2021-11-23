База американских сил в сирийской провинции Хасеке подверглась ракетной атаке - САНА
17:32 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская база Харраб-эль-Джейр, расположенная в сирийской провинции Хасеке, подверглась ракетной атаке. Об этом во вторник сообщило сирийское информационное агентство САНА.
По его данным, как минимум пять ракетных снарядов были выпущены по военному аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр, которую используют американские силы.
Сведений о возможных жертвах атаки или материальном ущербе, причиненном базе, не поступало.
НОВОСТИ
- 18:40 23.11.2021
- Киев демонстративно покинул заседание политической подгруппы по Донбассу, сообщили в ДНР
- 18:05 23.11.2021
- Губернатор Андрей Воробьев передал подмосковным медикам ключи от новых автомобилей «скорой помощи»
- 18:00 23.11.2021
- В Буркина-Фасо заблокировали колонну французских войск
- 17:12 23.11.2021
- Госдума разрешает экипажам применять против авиадебоширов средства сдерживания
- 17:10 23.11.2021
- В суперфинал программы для одаренных детей прошли более 100 учеников «Роснефть-классов»
- 17:00 23.11.2021
- Чешская контрразведка утверждает, что спецслужбы РФ и КНР наращивают в стране активность
- 16:58 23.11.2021
- Видеоролик Сбера стал лауреатом престижной международной премии Cannes Corporate Media & TV Awards
- 16:32 23.11.2021
- Джоан Роулинг обратилась в полицию из-за публикации ее адреса в интернете
- 16:12 23.11.2021
- МКС 25 ноября сблизится с фрагментом ракеты компании Илона Маска - Роскосмос
- 16:00 23.11.2021
- США высвободят 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать