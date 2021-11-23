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НОВОСТИ

База американских сил в сирийской провинции Хасеке подверглась ракетной атаке - САНА

17:32 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская база Харраб-эль-Джейр, расположенная в сирийской провинции Хасеке, подверглась ракетной атаке. Об этом во вторник сообщило сирийское информационное агентство САНА.

По его данным, как минимум пять ракетных снарядов были выпущены по военному аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр, которую используют американские силы.

Сведений о возможных жертвах атаки или материальном ущербе, причиненном базе, не поступало.

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