Британия перенесет свою основную тренировочную армейскую базу из Канады в Оман - СМИ
13:05 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания перенесет основную учебно-тренировочную базу Королевских сухопутных сил из Канады в Оман, чтобы быстрее реагировать на возможные вооруженные конфликты в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом во вторник сообщила газета "Дейли телеграф" со ссылкой на источники в британском Минобороны.
По их сведениям, правительство Великобритании планирует открыть новый учебный центр рядом с портовым городом Рас-эд- Дакм на востоке Омана, где будут проводиться маневры с участием танков и других видов бронетехники. Как отмечает издание, на этот шаг Лондон готов пойти, чтобы повысить быстроту реагирования на вероятные кризисные ситуации в регионе, выразить поддержку таким странам-союзникам, как Украина и Бахрейн, направить своего рода предупредительный сигнал Ирану и иным враждебным государствам, а также продемонстрировать свои военные разработки с целью повышения к ним интереса со стороны потенциальных клиентов.
"Если у вас всего 148 танков и из них 22 находятся в Канаде, то эти 22 танка нельзя будет оперативно задействовать. Если же они расположены в Польше или Рас-эд- Дакме, то можно рассчитывать на них, используя их в целях сдерживания", - приводит газета слова источника в Минобороны Великобритании. Предполагается, что официально о намерении открыть новую базу в Омане глава военного ведомства королевства Бен Уоллес объявит позже на текущей неделе.
При этом издание уточнило, что тренировочная база Саффилд в провинции Альберта на западе Канады не будет закрыта до 2023 года в связи с уже запланированными крупными танковыми учениями на ближайшие два года. Великобритания с 1972 года проводит учения на этой базе, которая занимает территорию площадью 2,7 квадратных километры, что в семь раз превышает площадь крупнейшего полигона на территории Соединенного Королевства близ английского города Солсбери. "Дейли телеграф" подчеркивает, что в Саффилде регулярно проходят учения с участием более 1 тыс. единиц военной техники, включая танки и вертолеты. Согласно информации газеты, постоянно на этой базе пребывают порядка 400 британских военнослужащих.
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