Северный Ледовитый океан "атлантифицируется" - ученые
12:00 26.11.2021 Источник: Газета.Ru
Северный Ледовитый океан начал теплеть с начала XX века, то есть на несколько десятилетий раньше, чем считало научное сообщество ранее. Реальную ситуацию с потеплением в Арктике раскрыла международная группа ученых и опубликовала результаты в журнале Science Advances. В ходе своей работы они реконструировали изменения в температуре морской воды в проливе Фрама между Гренландией и Шпицбергеном.
Проанализировав химический состав морских микроорганизмов, ученые выяснили, что Северный Ледовитый океан начал нагреваться еще в начале прошлого века. Тогда в него начали поступать более теплые и соленые воды. Процесс назвали атлантификацией.
В итоге с 1900 года температура самого северного океана Земли повысилась примерно на два градуса Цельсия, его соленость увеличилась. Два этих фактора приводят к таянью льда. Газета.Ru
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