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Неполную занятость на работе предпочитают 66% россиянок с детьми - исследование

13:20 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две трети россиянок с детьми (66%) предпочитают неполную занятость на работе. Об этом говорится в исследовании сервиса VK Работа и ResearchMe, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Большинство женщин предпочитают неполную занятость - так ответили 66% участниц опроса, родивших или собирающихся рожать детей. При этом 35% из них хотели бы работать от 20 до 40 часов в неделю, а 31% и вовсе посвящать своей работе менее 20 часов в неделю", - говорится в исследовании.

Уточняется, что 47% респондентов не хотели бы допускать снижения зарплаты во время декрета, 45% готовы пойти на понижение зарплаты ради гибкого графика, треть готовы к снижению дохода на 10%, каждый десятый - на 10-20%.

Более половины опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет хотят взять отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года, в то время как доля респондентов от 35 до 44 лет составляет порядка 23%.

Согласно данным исследования, 73% опрошенных готовы пойти на переквалификацию ради сохранения места в компании, если ее оплатит работодатель, 10% готовы пройти ее за свой счет.

Среди основных препятствий, с которыми сталкиваются женщины после выхода из декрета, были названы устаревшие знания и навыки (20%), тяжесть совмещения заботы о ребенке и работы (26%), долгое отсутствие практики переговоров и коммуникации в рабочем коллективе (21%).

Самыми полезными инициативами для помощи матерям россиянки назвали возможность работы по гибкому графику (30%), полную компенсацию зарплаты для матерей на протяжении всего декрета (19%) и оплату работодателем детского сада/няни при выходе на полный день (14%).

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