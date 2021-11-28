За 2 часа до окончания выборов в Киргизии проголосовал каждый третий избиратель - ЦИК
16:30 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации Центризбиркома, в Бишкеке активность избирателей составила 27,4%, во втором по величине городе страны Оше - 31,38%. Наибольшая активность по стране в Нарынской области, где проголосовало 32,04% избирателей. Порога явки в Киргизии нет.
В воскресенье в Киргизии проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 (05:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (17:00 мск). Депутатов избирают по смешанной системе: 54 идут по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В день выборов в Киргизии и за ее пределами открыты почти 2,5 тыс. избирательных участков, в том числе 21 в России.
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