За 2 часа до окончания выборов в Киргизии проголосовал каждый третий избиратель - ЦИК

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка избирателей на проходящих в воскресенье в Киргизии парламентских выборах к 18:00 (15:00 мск) составила 28,36%, что в 1,6 раза ниже, чем на аналогичных выборах в октябре 2020 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК республики.



По информации Центризбиркома, в Бишкеке активность избирателей составила 27,4%, во втором по величине городе страны Оше - 31,38%. Наибольшая активность по стране в Нарынской области, где проголосовало 32,04% избирателей. Порога явки в Киргизии нет.



В воскресенье в Киргизии проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 (05:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (17:00 мск). Депутатов избирают по смешанной системе: 54 идут по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В день выборов в Киргизии и за ее пределами открыты почти 2,5 тыс. избирательных участков, в том числе 21 в России.



