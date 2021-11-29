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НОВОСТИ

В Кемеровской области ввели режим ЧС

10:20 29.11.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Режим ЧС ввели в Кемеровской области в связи со взрывом на шахте «Листвяжная». Руководить работами по ликвидации последствий аварии будет глава региона Сергей Цивилёв. Это следует из подписанного им распоряжения.

Уже несколько дней горноспасатели ведут на предприятии аварийные работы по снижению взрывоопасности выработок, чтобы получить возможность дойти до предполагаемого эпицентра взрыва и поднять на поверхность погибших, которые ещё остаются в забое. По последним данным, пока подняты тела только 11 из 51 погибших.  Говорит Москва

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