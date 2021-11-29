Инфляция повысится на 0,1-0,2 п. п. из-за ответственности бизнеса за упаковку - Абрамченко
11:32 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потребительская инфляция повысится максимум на 0,1-0,2 процентного пункта из введения новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП), которая предусматривает стопроцентную утилизацию упаковки товаров с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко в понедельник.
"Минэкономразвития вместе с аналитиками просчитывали влияние новой РОП на цены. Дополнительный вклад в потребительскую инфляцию - максимум 0,1-0,2 процентного пункта", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.
По мнению вице-премьера, нынешняя концепция РОП показала полную экологическую и экономическую стагнацию. В связи с этим требуется ее модернизация.
НОВОСТИ
- 12:05 29.11.2021
- Саакашвили на суде заявил, что не признает грузинское правосудие
- 12:03 29.11.2021
- Новикомбанк стабильно входит в топ-20 самых прибыльных банков России
- 12:00 29.11.2021
- В России выявили 33 860 новых заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 29.11.2021
- Путин рекомендовал губернаторам лично контролировать наращивание темпов вакцинации
- 11:05 29.11.2021
- Россия обеспечена нефтью на 30 лет, газом - на 50 лет - Новак
- 11:00 29.11.2021
- Трое детей погибли при столкновении снегоуборочного поезда и легковушки на Алтае
- 10:32 29.11.2021
- Китайские инвесторы через суд взыщут с Украины $4,5 млрд из-за "Мотор Сич"
- 10:20 29.11.2021
- В Кемеровской области ввели режим ЧС
- 10:05 29.11.2021
- Существует повышенный риск повторного заражения новым штаммом коронавируса уже переболевших ковидом - ВОЗ
- 10:00 29.11.2021
- Сербия сэкономила около 1 млрд евро благодаря цене на газ, установленной Россией - Вучич
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать