Инфляция повысится на 0,1-0,2 п. п. из-за ответственности бизнеса за упаковку - Абрамченко

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребительская инфляция повысится максимум на 0,1-0,2 процентного пункта из введения новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП), которая предусматривает стопроцентную утилизацию упаковки товаров с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко в понедельник.

"Минэкономразвития вместе с аналитиками просчитывали влияние новой РОП на цены. Дополнительный вклад в потребительскую инфляцию - максимум 0,1-0,2 процентного пункта", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

По мнению вице-премьера, нынешняя концепция РОП показала полную экологическую и экономическую стагнацию. В связи с этим требуется ее модернизация.