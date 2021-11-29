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Инфляция повысится на 0,1-0,2 п. п. из-за ответственности бизнеса за упаковку - Абрамченко

11:32 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребительская инфляция повысится максимум на 0,1-0,2 процентного пункта из введения новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП), которая предусматривает стопроцентную утилизацию упаковки товаров с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко в понедельник.

"Минэкономразвития вместе с аналитиками просчитывали влияние новой РОП на цены. Дополнительный вклад в потребительскую инфляцию - максимум 0,1-0,2 процентного пункта", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

По мнению вице-премьера, нынешняя концепция РОП показала полную экологическую и экономическую стагнацию. В связи с этим требуется ее модернизация.

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