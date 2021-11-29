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НОВОСТИ

Русский язык станет обязательным предметом в университетах ЦАР

13:20 29.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Русский язык со следующего года станет обязательным предметом в университетах Центральноафриканской Республики.

Его будут изучать с первого курса бакалавриата до магистратуры. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на президента Фостен-Арканжа Туадеру. Сейчас разрабатываются учебные программы.

Отмечается, что инициатива является частью плана по сотрудничеству Москвы и Банги. Как пишут издания, в январе в Москве должна пройти встреча министров образования двух стран. Одной из вероятных тем они называют обсуждение отправки в ЦАР учителей русского языка.

Русский язык уже изучали в Центральной Африке во времена правления бывшего президента Жана Беделя Бокассы. В 2019 году его вновь включили в учебную программу средней школы.

Студенты в ЦАР также изучают французский, испанский и китайский.  Эхо Москвы

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