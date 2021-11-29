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Глава «Роснефти» представил на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме Атлас инвестиций

13:56 29.11.2021

В России подготовлен Атлас инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества – его на открытии III Российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) представил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Документ посвящен обзору нынешнего состояния и перспектив развития топливно-энергетического комплекса РФ и содержит сведения об институтах управления и регуляторной политике, о примерах и возможностях сотрудничества в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, угольной промышленности, атомной энергетике, в сфере возобновляемых источников энергии, а также об инструментах и возможностях организации в России проектного финансирования и страхования в энергетической отрасли.

Атлас можно считать примером открытости России и ее ответом на высокую заинтересованность китайских партнеров в инвестициях в энергетику РФ, уверен Сечин. «Этот документ является комплексным практическим руководством по реализации совместных проектов», – заявил глава «Роснефти». Тираж атласа, изданный организаторами бизнес-форума, разошлют компаниям и организациям-участникам РКЭБФ.

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