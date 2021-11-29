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QR-код можно называть как угодно, но суть технологии от этого не поменяется - Песков

15:12 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Можно по-разному называть QR-коды, но суть технологии от этого не поменяется, заявил в понедельник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не так", - ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать информацию о том, что власти якобы хотят свести к минимуму само использование термина "QR-код". "Его можно называть как угодно, он так QR-кодом и останется", - заметил Песков. "Это такая информация достаточно странная", - добавил он.

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