QR-код можно называть как угодно, но суть технологии от этого не поменяется - Песков
15:12 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Можно по-разному называть QR-коды, но суть технологии от этого не поменяется, заявил в понедельник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это не так", - ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать информацию о том, что власти якобы хотят свести к минимуму само использование термина "QR-код". "Его можно называть как угодно, он так QR-кодом и останется", - заметил Песков. "Это такая информация достаточно странная", - добавил он.
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