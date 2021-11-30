Стоимость Brent опустилась ниже $71 за баррель

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на лондонской бирже ICE падает на 3,55% - до $70,62 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 9:08 мск. В последний раз стоимость Brent была ниже $71 за баррель 1 сентября 2021 года.

Фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 3,35% - до $67,61 за баррель.

К 9:15 мск стоимость Brent замедлила падение до $70,95 за баррель (-3,1%), WTI снижалась на 2,9%, до 67,92 за баррель.