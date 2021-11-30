В Москве выявили 2 788 заразившихся коронавирусом за сутки - оперштаб

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 788 против 3 434 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 946 717 случаев заражения, следует из данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных во вторник.

В относительном выражении прирост составил 0,14%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 97 против 93 днем ранее. Всего в городе умерли 34 202 человека (1,76% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.